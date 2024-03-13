Saadet Partisi Yeşilyurt adayı Cumali Akça kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yeşilyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cumali Akça kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CUMALİ AKÇA KİMDİR?

Cumali Akça, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yeşilyurt belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YEŞİLYURT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yeşilyurt adayı belli oldu. Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cumali Akça oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.