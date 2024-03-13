Saadet Partisi Yazıhan adayı Seyfullah Öner kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Yazıhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yazıhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Yazıhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yazıhan Belediye Başkan Adayı Seyfullah Öner kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYFULLAH ÖNER KİMDİR?

Seyfullah Öner, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yazıhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YAZIHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yazıhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Yazıhan Belediye Başkan Adayı Seyfullah Öner oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.