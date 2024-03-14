Saadet Partisi Ulubey adayı Ahmet Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Ulubey belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ulubey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Ulubey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ulubey Belediye Başkan Adayı Ahmet Yıldırım kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET YILDIRIM KİMDİR?



Ahmet Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ulubey belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ULUBEY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ulubey adayı belli oldu. Saadet Partisi Ulubey Belediye Başkan Adayı Ahmet Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.