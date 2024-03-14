Saadet Partisi Suruç adayı Mahmut Koç kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Suruç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Suruç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Suruç Belediye Başkan Adayı Mahmut Koç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT KOÇ KİMDİR?

Mahmut Koç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Suruç belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SURUÇ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Suruç adayı belli oldu. Saadet Partisi Suruç Belediye Başkan Adayı Mahmut Koç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.