Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Söke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Söke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Hakan Türkyılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Söke belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SÖKE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Söke adayı belli oldu. Saadet Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Hakan Türkyılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.