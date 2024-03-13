Saadet Partisi Sivrihisar adayı İdris Kaçar kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Sivrihisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sivrihisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Sivrihisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sivrihisar Belediye Başkan Adayı İdris Kaçar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İDRİS KAÇAR KİMDİR?

İdris Kaçar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sivrihisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİVRİHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sivrihisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Sivrihisar Belediye Başkan Adayı İdris Kaçar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.