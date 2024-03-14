Saadet Partisi Siverek adayı Abdullah Tüysüz kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Siverek belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Siverek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Siverek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Abdullah Tüysüz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH TÜYSÜZ KİMDİR?

Abdullah Tüysüz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİVEREK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Siverek adayı belli oldu. Saadet Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Abdullah Tüysüz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.