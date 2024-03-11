Saadet Partisi Seyhan adayı Yakup Budak kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Seyhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Seyhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Seyhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Yakup Budak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP BUDAK KİMDİR?

Yakup Budak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Seyhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SEYHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Seyhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Yakup Budak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.