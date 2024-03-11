Saadet Partisi Selçuk adayı Hüseyin Günaydın kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Selçuk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Selçuk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Hüseyin Günaydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Hüseyin Günaydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Selçuk belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SELÇUK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Selçuk adayı belli oldu. Saadet Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Hüseyin Günaydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.