Saadet Partisi Saray adayı Mustafa Terim kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Saray belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Saray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Saray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Mustafa Terim kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TERİM KİMDİR?

Mustafa Terim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Saray belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARAY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Saray adayı belli oldu. Saadet Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Mustafa Terim oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.