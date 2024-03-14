Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Salıpazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Salıpazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi SalıpazarıBelediye Başkan Adayı Ahmet Gür kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET GÜR KİMDİR?

Ahmet Gür, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Salıpazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SALIPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Salıpazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Ahmet Gür oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.