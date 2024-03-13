Saadet Partisi Mihalıççık adayı Mehmet Kavak kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mihalıççık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mihalıççık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Mihalıççık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Mehmet Kavak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET KAVAK KİMDİR?

Mehmet Kavak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mihalıççık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MİHALIÇÇIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mihalıççık adayı belli oldu. Saadet Partisi Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Mehmet Kavak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.