Saadet Partisi Mihalgazi adayı Fahri Karabeli kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mihalgazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mihalgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Mihalgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Fahri Karabeli kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FAHRİ KARABELİ KİMDİR?

Fahri Karabeli, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mihalgazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MİHALGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mihalgazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Fahri Karabeli oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.