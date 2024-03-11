Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kuşadası belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Kuşadası adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET TAN ÖZKAN KİMDİR?

Ahmet Tan Özkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kuşadası belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KUŞADASI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kuşadası adayı belli oldu. Saadet Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ahmet Tan Özkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.