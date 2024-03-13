Saadet Partisi Kuluncak adayı Ercan Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kuluncak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kuluncak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Kuluncak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kuluncak Belediye Başkan Adayı Ercan Avcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN AVCI KİMDİR?

Ercan Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kuluncak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KULUNCAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kuluncak adayı belli oldu. Saadet Partisi Kuluncak Belediye Başkan Adayı Ercan Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.