Saadet Partisi Korgan adayı Hasan Subaşı kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Korgan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Korgan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Korgan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Korgan Belediye Başkan Adayı Hasan Subaşı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN SUBAŞI KİMDİR?

Hasan Subaşı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Korgan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KORGAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Korgan adayı belli oldu. Saadet Partisi Korgan Belediye Başkan Adayı Hasan Subaşı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.