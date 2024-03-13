Saadet Partisi Köprüköy adayı Mehmet Hafit Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Köprüköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Köprüköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Köprüköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Köprüköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Hafit Özkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET HAFİT ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Hafit Özkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Köprüköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÖPRÜKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Köprüköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Köprüköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Hafit Özkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.