Saadet Partisi Kaynarca adayı Mustafa Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kaynarca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Kaynarca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kaynarca Belediye Başkan Adayı Mustafa Tan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TAN KİMDİR?

Mustafa Tan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kaynarca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAYNARCA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kaynarca adayı belli oldu. Saadet Partisi Kaynarca Belediye Başkan Adayı Mustafa Tan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.