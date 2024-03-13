Saadet Partisi Karkamış adayı Abdullah Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karkamış belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Karkamış adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karkamış Belediye Başkan Adayı Abdullah Öztürk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH ÖZTÜRK KİMDİR?

Abdullah Öztürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karkamış belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARKAMIŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karkamış adayı belli oldu. Saadet Partisi Karkamış Belediye Başkan Adayı Abdullah Öztürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.