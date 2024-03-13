Saadet Partisi Karatay adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karatay belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Karatay adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED CİHAD GÜZEL KİMDİR?

Muhammed Cihad Güzel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karatay belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARATAY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karatay adayı belli oldu. Saadet Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Muhammed Cihad Güzel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.