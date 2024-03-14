Saadet Partisi Karapürçek adayı Orhan Bilici kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karapürçek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Karapürçek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karapürçek Belediye Başkan Adayı Orhan Bilici kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORHAN BİLİCİ KİMDİR?

Orhan Bilici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karapürçek belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAPÜRÇEK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karapürçek adayı belli oldu. Saadet Partisi Karapürçek Belediye Başkan Adayı Orhan Bilici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.