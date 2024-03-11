Saadet Partisi Karaburun adayı Zekeriya Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karaburun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Karaburun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karaburun Belediye Başkan Adayı Zekeriya Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKERİYA YILMAZ KİMDİR?

Zekeriya Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karaburun belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARA BURUN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karaburun adayı belli oldu. Saadet Partisi Karaburun Belediye Başkan Adayı Zekeriya Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.