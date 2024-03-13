Saadet Partisi İzmit adayı Sinan Yolcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli İzmit belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İzmit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli İzmit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİNAN YOLCU KİMDİR?

Sinan Yolcu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İzmit belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İZMİT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İzmit adayı belli oldu. Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.