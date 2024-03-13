Saadet Partisi Honaz adayı Ali İlhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Honaz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Honaz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Honaz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Honaz Belediye Başkan Adayı Ali İlhan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ İLHAN KİMDİR?

Ali İlhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Honaz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HONAZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Honaz adayı belli oldu. Saadet Partisi Honaz Belediye Başkan Adayı Ali İlhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.