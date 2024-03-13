Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hekimhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Hekimhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hekimhan Belediye Başkan Adayı Yusuf Gediktaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF GEDİKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Gediktaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hekimhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HEKİMHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hekimhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Hekimhan Belediye Başkan Adayı Yusuf Gediktaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.