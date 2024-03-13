Saadet Partisi Hani adayı Meral Eşme kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Hani belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hani belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Hani adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hani Belediye Başkan Adayı Meral Eşme kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MERAL EŞME KİMDİR?

Meral Eşme, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hani belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HANİADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hani adayı belli oldu. Saadet Partisi Hani Belediye Başkan Adayı Meral Eşme oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.