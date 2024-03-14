Saadet Partisi Haliliye adayı Osman Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Haliliye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Haliliye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Haliliye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırım kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN YILDIRIM KİMDİR?

Osman Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Haliliye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HALİLİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Haliliye adayı belli oldu. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.