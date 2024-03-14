Saadet Partisi Gülyalı adayı Halil Cebeci kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gülyalı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gülyalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Gülyalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Halil Cebeci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL CEBECİ KİMDİR?

Halil Cebeci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gülyalı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜLYALI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gülyalı adayı belli oldu. Saadet Partisi GülyalıBelediye Başkan Adayı Halil Cebeci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.