Saadet Partisi Gülnar adayı Hüseyin Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Gülnar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gülnar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Gülnar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gülnar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN ARSLAN KİMDİR?

Hüseyin Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gülnar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜLNAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gülnar adayı belli oldu. Saadet Partisi Gülnar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.