Saadet Partisi Gölköy adayı Ahmet Tepe kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gölköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gölköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Gölköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi GölköyBelediye Başkan Adayı Ahmet Tepe kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET TEPE KİMDİR?

Ahmet Tepe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gölköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖLKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gölköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Gölköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Tepe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.