Saadet Partisi Gölbaşı adayı Selim Akgül kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Gölbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Selim Akgül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELİM AKGÜL KİMDİR?

Selim Akgül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gölbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖLBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gölbaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Selim Akgül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.