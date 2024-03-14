Saadet Partisi Geyve adayı Fikret Özer kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Geyve belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Geyve belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Geyve adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Geyve Belediye Başkan Adayı Fikret Özer kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FİKRET ÖZER KİMDİR?

Fikret Özer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Geyve belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GEYVE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Geyve adayı belli oldu. Saadet Partisi GeyveBelediye Başkan Adayı Fikret Özer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.