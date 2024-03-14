Saadet Partisi Gevaş adayı İdris Aksona kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Gevaş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gevaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Gevaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gevaş Belediye Başkan Adayı İdris Aksona kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İDRİS AKSONA KİMDİR?

İdris Aksona, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gevaş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GEVAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gevaş adayı belli oldu. Saadet Partisi Gevaş Belediye Başkan Adayı İdris Aksona oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.