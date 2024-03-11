Saadet Partisi Germencik adayı Murat Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Germencik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Germencik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Germencikadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Germencik Belediye Başkan Adayı Murat Doğan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT DOĞAN KİMDİR?

Murat Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Germencik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GERMENCİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Germencik adayı belli oldu. Saadet Partisi Germencik Belediye Başkan Adayı Murat Doğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.