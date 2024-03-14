Saadet Partisi Eyyübiye adayı Mahmut Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Eyyübiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Eyyübiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Eyyübiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Demir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT DİREK KİMDİR?

Mahmut Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Eyyübiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EYYÜBİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Eyyübiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.