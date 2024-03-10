Saadet Partisi Elmadağ adayı Mevlüt Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Elmadağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Elmadağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEVLÜT DEMİR KİMDİR?

Mevlüt Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Elmadağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ELMADAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Elmadağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.