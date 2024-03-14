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Saadet Partisi Dulkadiroğlu adayı Murat Kozalak kimdir? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Kahramanmaraş Dulkadiroğlu belediye başkan adayı, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Dulkadiroğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Murat Kozalak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Dulkadiroğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Murat Kozalak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT KOZALAK KİMDİR?

Murat Kozalak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dulkadiroğlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DULKADİROĞLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dulkadiroğlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Murat Kozalak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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