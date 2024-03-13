Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Malatya Doğanyol belediye başkan adayı, Doğanyol ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Doğanyol adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Doğanyol Belediye Başkan Adayı Gündüz Cengiz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Doğanyol belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Doğanyol adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Doğanyol Belediye Başkan Adayı Gündüz Cengiz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜNDÜZ CENGİZ KİMDİR?

Gündüz Cengiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Doğanyol belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DOĞANYOL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Doğanyol adayı belli oldu. Saadet Partisi Doğanyol Belediye Başkan Adayı Gündüz Cengiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sp Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kula adayı Mustafa Akcin kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kula belediye başkan adayı kim oldu? İsmail Kaya kimdir? İYİ Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya kimdir? Mümtaz Aslan kimdir? İYİ Parti Bursa Orhaneli Belediye Başkan adayı Mümtaz Aslan kimdir? İsa Söğüt kimdir? İYİ Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt kimdir? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Zinnor Önal kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Erol Demirhisar kimdir? İYİ Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı Erol Demirhisar kimdir? İsmail Yeni kimdir? İYİ Parti Bursa Keleş Belediye Başkan adayı İsmail Yeni kimdir? Fatih Karabatı kimdir? İYİ Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan adayı Fatih Karabatı kimdir? Sevda Özcan kimdir? İYİ Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı Sevda Özcan kimdir? Mustafa Küçük kimdir? İYİ Parti Bursa İznik Belediye Başkan adayı Mustafa Küçük kimdir? Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti Bursa Harmancık Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan kimdir? Saadet Partisi Kırkağaç adayı Semih Mergen kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı kim oldu? Ertuğrul Yavuz kimdir? İYİ Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz kimdir? Sevim Alkış kimdir? İYİ Parti Bursa Büyükorhan Belediye Başkan adayı Sevim Alkış kimdir? Ayhan Özbek kimdir? İYİ Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı Ayhan Özbek kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title