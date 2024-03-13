Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Doğanyol belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Doğanyol adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Doğanyol Belediye Başkan Adayı Gündüz Cengiz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜNDÜZ CENGİZ KİMDİR?

Gündüz Cengiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Doğanyol belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DOĞANYOL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Doğanyol adayı belli oldu. Saadet Partisi Doğanyol Belediye Başkan Adayı Gündüz Cengiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.