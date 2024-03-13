Saadet Partisi Doğanhisar adayı Celal Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Doğanhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Doğanhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Celal Demir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CELAL DEMİR KİMDİR?

Celal Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Doğanhisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DOĞANHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Doğanhisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Celal Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.