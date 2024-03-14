Saadet Partisi Çaldıran adayı Rıdvan Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Çaldıran belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çaldıran belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Çaldıran adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi ÇaldıranBelediye Başkan Adayı Rıdvan Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RIDVAN ŞAHİN KİMDİR?

Rıdvan Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çaldıran belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇALDIRAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çaldıran adayı belli oldu. Saadet Partisi Çaldıran Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.