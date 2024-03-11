Saadet Partisi Bozdoğan adayı Talha Kayaoğulları kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Bozdoğan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bozdoğan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Bozdoğan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Talha Kayaoğulları kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TALHA KAYAOĞULLARI KİMDİR?

Talha Kayaoğulları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bozdoğan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BOZDOĞAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bozdoğan adayı belli oldu. Saadet Partisi Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Talha Kayaoğulları oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.