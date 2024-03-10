Saadet Partisi Başakşehir adayı Bekir Demirkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Başakşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Başakşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR DEMİRKAYA KİMDİR?

Bekir Demirkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Başakşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAŞAKŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Başakşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.