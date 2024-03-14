Saadet Partisi Bahçesaray adayı Kayhan Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bahçesaray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Bahçesaray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Kayhan Kılıç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KAYHAN KILIÇ KİMDİR?

Kayhan Kılıç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bahçesaray belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAHÇESARAY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bahçesaray adayı belli oldu. Saadet Partisi Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Kayhan Kılıç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.