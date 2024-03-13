Saadet Partisi Babadağ adayı Ahmet Abazoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Babadağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Babadağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Ahmet Abazoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ABAZOĞLU KİMDİR?

Ahmet Abazoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Babadağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BABADAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Babadağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Ahmet Abazoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.