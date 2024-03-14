Saadet Partisi Ayvacık adayı Mustafa Altuntaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ayvacık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ayvacık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Ayvacık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ayvacık Belediye Başkan Adayı Mustafa Altuntaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ALTUNTAŞ KİMDİR?

Mustafa Altuntaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ayvacık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYVACIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ayvacık adayı belli oldu. Saadet Partisi Ayvacık Belediye Başkan Adayı Mustafa Altuntaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.