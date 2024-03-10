Saadet Partisi Avcılar adayı Ender Esiner kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Avcılar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Avcılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Avcılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Avcılar Belediye Başkan Adayı Ender Esiner kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENDER ESİNER KİMDİR?

Ender Esiner, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Avcılar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AVCILAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Avcılar adayı belli oldu. Saadet Partisi Avcılar Belediye Başkan Adayı Ender Esiner oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.