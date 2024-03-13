Saadet Partisi Aşkale adayı Yakup Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Aşkale belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aşkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Aşkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Çelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP ÇELİK KİMDİR?

Yakup Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aşkale belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AŞKALE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aşkale adayı belli oldu. Saadet Partisi Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.