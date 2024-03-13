Saadet Partisi Alpu adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Alpu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Alpu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Alpu Belediye Başkan Adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN KİMDİR?

Ali Ulvi Büyükkıdan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Alpu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALPU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Alpu adayı belli oldu. Saadet Partisi Alpu Belediye Başkan Adayı Ali Ulvi Büyükkıdan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.