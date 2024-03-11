Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aladağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Aladağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aladağ Belediye Başkan Adayı Fikret Tok kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FİKRET TOK KİMDİR?

Fikret Tok, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aladağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALADAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aladağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Aladağ Belediye Başkan Adayı Fikret Tok oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.