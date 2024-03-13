Saadet Partisi Akdeniz adayı Mehmet Faruk Süzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Akdeniz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akdeniz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Akdeniz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Süzen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET FARUK SÜZEN KİMDİR?

Mehmet Faruk Süzen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akdeniz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKDENİZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akdeniz adayı belli oldu. Saadet Partisi Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Süzen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.